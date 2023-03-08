Sevilla maçı öncesinde konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus üçüncü kez final oynamanın hayalini kurduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak

Jesus asıl hedeflerinin Süper Lig olduğunu söylüyor

Ancak üçüncü kez final oynamanın hayalini kuruyor

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçına yarın deplasmanda çıkıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu turu geçebilecek güce sahip olduklarını belirterek turnuvada üçüncü kez final oynamak istediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Sevilla maçından önce gazetecilere konuşan Jorge Jesus şunları söyledi: "Güçlü ve bu kupada tarihi yeri olan bir takıma karşı oynayacağız. İyi kadroya sahip, güçlü bir takımlar. Ancak bizim de bu turu geçecek gücümüz var. Üçüncü kez Avrupa Ligi Finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden biri Sevilla karşısındaydı. Bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Kura şansımız olursa, her şey olabilir diye düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: Jorge Jesus, Avrupa'da ellerinden geleni yapacaklarını söylerken Süper Lig'in asıl hedefleri olduğunu vurguladı: "Biz bu turnuvanın favorilerinden biri değiliz ama adım adım şansımızı arttırabiliriz. Asıl hedefimiz Süper Lig'i kazanmak ancak Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Şu anda Süper Lig'i kazanmak için Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Geri kalanıyla ilgili pek yorum yapmak istemiyorum."