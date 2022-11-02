Portekizli hoca, gözünü liderliğe dikerken kesinlikle kazanmaları gerektiğini vurguluyor.

Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Dinamo Kiev maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

Portekizli hoca, maçın önemine vurgu yaparken sadece galibiyetin yeterli olmadığını ve Rennes takımından daha fazla gol atmaları gerektiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Jorge Jesus, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Atılan goller gruptaki durumu belirleyecek. Teorik olarak Rennes'in şansı daha yüksek, çünkü kendi evlerinde oynayacaklar.

"Ayrıca, Dinamo Kiev'e kıyasla daha az güçlü bir takımla oynayacaklar.

"Bizim maça ve Rennes maçının skorlarına bakacağız.

"Biz yine her zaman olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Bir galibiyet alırsak iyi olacak, ama liderliği garantilemeyecek."

"Benim problemim değil"

Portekizli hocaya sorulan bir soruda, Kiev takımının kalecisinin son oynanan Fenerbahçe maçında sakatlandığını ve bu maçla, yeniden sahalara döneceği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Jorge Jesus şu cevabı verdi:

"Dinamo Kiev'de kimin oynayacağı benim problemim değil, Mircea Lucescu'nun problemi."