Fenerbahçe, Talisca’nın yeni golüne rağmen Süper Lig’e dramatik bir başlangıç yaptı

Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nin ilk haftasında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Gençlerbirliği deplasmanında Sarı Kanaryalar, sürpriz şekilde 2-1 mağlup oldu. Anderson Talisca'nın açılış golünün ardından, son beş maçındaki beşinci golünü atan Brezilyalı sonrası Fenerbahçe için işler tamamen tersine döndü.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, üç Hollandalısından biri olan Nathan Aké'den yararlandı. Tecrübeli oyuncu ilk 11'de başladı ve Milan Skriniar ile stoper tandemini oluşturdu. Jayden Oosterwolde ile Anthony Musaba ise sakatlıklarının ardından iyileşme sürecini sürdürüyor.

Bunun dışında N'Golo Kanté ile Mason Greenwood'un yedek kulübesinde başlaması dikkat çekti. Kartal'ın bunu büyük ihtimalle Olympique Lyon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off'larını düşünerek yaptığı görüldü. İstanbul'daki ilk maç salı günü oynanacak.

Sahada bu yıldızlar olmasa da Fenerbahçe, ilk 15 dakika dolmadan öne geçti. Oğuz Aydın'ın sert şutu önce İrfan Eğribayat tarafından çıkarıldı, ancak eski Fener kalecisi, dönen topu tamamlayan Talisca karşısında çaresiz kaldı: 0-1.

Mattéo Guendouzi'nin bir anlık dalgınlığı, üstünlüğün devre arasından önce kaybolmasına neden oldu. Fransız oyuncu, topu Sekou Koita'ya kaptırdı ve Koita da Franco Tongya'yı buldu. İtalyan oyuncu uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları buldu: 1-1.

İkinci yarının başlamasından on dakika sonra Fenerbahçe bir darbe daha aldı. Abdurrahim Dursun etkileyici bir sprint attı ve ardından topu Oğulcan Ülgün'e son derece keskin bir şekilde gönderdi; Ülgün de kusursuz bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe geri dönmek zorundaydı, ancak İrfan karşılarına dikilen isim oldu. Eski takımına özellikle Talisca'nın füzesinde yaptığı harika kurtarışla geçit vermedi.

Fenerbahçe adına bir puan bile çıkmadı; sonradan oyuna giren Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi ve Nelson Semedo da fark yaratamadı. Fener , Lyon maçları arasındaki süreçte sahasında Konyaspor'u konuk edecek.