Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig’deki ilk hafta maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Gençlerbirliği deplasmanında Sarı Kanaryalar sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup oldu. Anderson Talisca’nın açılış golünün ardından, son beş maçındaki beşinci golünü atan Brezilyalı sonrası Fenerbahçe için işler tamamen tersine döndü.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, üç Hollandalı oyuncusundan birinden faydalanabildi: Nathan Aké. Tecrübeli oyuncu ilk 11’de başladı ve Milan Skriniar ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yaptı. Jayden Oosterwolde ile Anthony Musaba ise sakatlıklarının ardından iyileşme sürecini sürdürüyor.

Ayrıca N'Golo Kanté ile Mason Greenwood’un maça yedek kulübesinde başlaması da dikkat çekti. Kartal’ın bu tercihi büyük ihtimalle Olympique Lyon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçlarını düşünerek yaptığı görüldü. İstanbul’daki ilk maç salı günü oynanacak.

Sahada bu yıldızlar olmadan da Fenerbahçe, ilk çeyrek saat dolmadan öne geçti. Oguz Aydin’in sert şutu Irfan Egribayat tarafından çıkarıldı, ancak Fener’in eski kalecisi, Talisca’nın tamamladığı pozisyonda çaresiz kaldı: 0-1.

Mattéo Guendouzi’nin bir anlık uyku hali, Fenerbahçe’nin devre bitmeden üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu. Fransız oyuncu, topu Sekou Koita’ya kaptırdı; Koita da Franco Tongya’yı gördü. İtalyan futbolcu uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Fenerbahçe, devreden on dakika sonra bir darbe daha aldı. Abdurrahim Dursun etkileyici bir sprint attı ve ardından topu Ogulcan Ülgün’e milimetrik şekilde ortaladı; o da kafayla hata yapmadı: 2-1.

Fenerbahçe’nin yeniden oyunun peşine düşmesi gerekti, ancak Irfan adeta duvar oldu. Eski takımına karşı özellikle Talisca’nın füzesinde yaptığı müthiş kurtarışla geçit vermedi.

Fenerbahçe için beraberlik golü de gelmedi; sonradan oyuna giren Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi ve Nelson Semedo da fark yaratamadı. Fener, Lyon maçlarının arasında sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.