Fenerbahçe'de büyük soru işareti: Emre Belözoğlu'nun lisansı

Fenerbahçe'nin kalan maçlarında takımın başında olacağı açıklanan Emre Belözoğlu'nun lisansı buna izin veriyor mu?

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi. Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in geri kalanında Emre Belözoğlu görevi devralacak.

UEFA A lisansına sahip olan Emre Belözoğlu, idareci kimliğiyle iki karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında yedek kulübesinde yer alabilecek.

Ntv Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun pro-lisansının olmaması sebebiyle sarı - lacivertliler, 2 hafta sınra takımın başına UEFA Pro lisansı olan bir antrenör getirmek zorunda.

Fenerbahçe, geçen sezon da pro-lisansı olması sebebiyle son 8 haftayı Tahir Karapınar yönetiminde tamamlamıştı.

Emre Belözoğlu'nun kariyerinden satırbaşları

1995 yılında Galatasaray alt yapısına transfer olan Emre Belözoğlu, 1997 yılında a takıma yükseldi. 4 sezon sarı - kırmızılı formayı giyen Emre'nin bir sonraki durağı İtalya oldu.

Inter'de de 4 sezon forma giyen yıldız oyuncu ardından Newcastle United'a imza attı. 3 yıl Premier Lig'de forma giyen Emre'nin bir sonraki durağı Fenerbahçe oldu. 4 sezon da sarı - lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu ardından Atletico Madrid'e katıldı.

2013 Şubat'ın Türkiye'ye geri dönen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydikten sonra sarı - lacivertli formayla aktif futbol kariyerine nokta koydu ve sportif direktör olarak görev yapmaya başladı.

Fenerbahçe'nin kalan maçları

05.04.2021 Fenerbahçe - Denizlispor

08.04.2021 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

12.04.2021 Fenerbahçe - Gaziantep FK

18.04.2021 Başakşehir - Fenerbahçe

25.04.2021 Fenerbahçe - Kasımpaşa

28.04.2021 Alanyaspor - Fenerbahçe

02.05.2021 Fenerbahçe - BB Erzurumspor

09.05.2021 Ankaragücü - Fenerbahçe

12.05.2021 Fenerbahçe - Sivasspor

16.05.2021 Kayserispor - Fenerbahçe