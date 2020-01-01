Fenerbahçe, sol beke Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor

Önümüzdeki sezon Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin yeni sol bekini Fas'ta bulduğu iddia edildi.

, 'ın Wydad Casablanca takımında sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor.

Fanatik' te yer alan habere göre, oyuncuyu Ligi ekiplerinden Zamalek'in de kadrosuna katmak girişimlere başladığı ve transferde Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi.

2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti.

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Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.