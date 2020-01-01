Fenerbahçe, sol beke Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor
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Fenerbahçe, Fas'ın Wydad Casablanca takımında sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor.
Fanatik' te yer alan habere göre, oyuncuyu Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'in de kadrosuna katmak girişimlere başladığı ve transferde Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi.
2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti.
Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.