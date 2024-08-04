Ancak Manchester United'ın patronları Amrabat'ı transfer etmek için kafa yormaya devam ederken, Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Faslı oyuncu için ikinci teklifini yaptı.

Buna rağmen yeni teklif hala Fiorentina'nın istediği fiyatın altında ve Kırmızı Şeytanlar'ın kendi tekliflerini yapmak için zamanları olacak.

Teklif 12 milyon euro

Haberde Fenerbahçe ve Jose Mourinho'nun Faslı oyuncuyu kulübe getirmeye kararlı olduğu ve teklifin 12 milyon €'ya (£10.2m/$13.1m) yükseltildiği iddia edildi. Ancak bu rakam, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Amrabat'ın satışını bu yaz gerçekleştirmek isteyen Fiorentina'nın 15 milyonluk (12,7 milyon sterlin / 16,3 milyon dolar) talebinin altında kalıyor.

Amrabat, Fiorentina'nın sezon öncesi turuna dahil edilmedi çünkü Faslı oyuncunun normal sezon başlamadan önce satılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bir sonraki durağı neresi olacağını zaman gösterecek.