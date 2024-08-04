Yaz transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir 6 numarayla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fiorentina'nın Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmaya yaklaştı.
Fiorentina'nın orta saha oyuncusu geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçirdi ve İtalya'ya döndükten sonra, Raffaele Palladino'nun gelecek sezon için planlarında yer almadığını öğrendi.
Öte yandan bu yaz orta sahaya transfer yapmakta zorlanan Kırmızı Şeytanlar da, 28 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon yeniden Old Trafford'a geri getirmeyi düşünüyor.
Ancak Manchester United'ın patronları Amrabat'ı transfer etmek için kafa yormaya devam ederken, Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Faslı oyuncu için ikinci teklifini yaptı.
Buna rağmen yeni teklif hala Fiorentina'nın istediği fiyatın altında ve Kırmızı Şeytanlar'ın kendi tekliflerini yapmak için zamanları olacak.
Gelecek maçlar
Teklif 12 milyon euro
Haberde Fenerbahçe ve Jose Mourinho'nun Faslı oyuncuyu kulübe getirmeye kararlı olduğu ve teklifin 12 milyon €'ya (£10.2m/$13.1m) yükseltildiği iddia edildi. Ancak bu rakam, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Amrabat'ın satışını bu yaz gerçekleştirmek isteyen Fiorentina'nın 15 milyonluk (12,7 milyon sterlin / 16,3 milyon dolar) talebinin altında kalıyor.
Amrabat, Fiorentina'nın sezon öncesi turuna dahil edilmedi çünkü Faslı oyuncunun normal sezon başlamadan önce satılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bir sonraki durağı neresi olacağını zaman gösterecek.