Fenerbahçe, sır gibi saklanan 2007 doğumlu genç yıldızını TFF’ye bildirdi! Transferde sürpriz gelişme

Kış transfer dönemine fırtına gibi giren Fenerbahçe, yıldız futbolcuları kadrosuna dahil ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-Lacivertli ekip, kadrosunu Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante ile güçlendiren Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminin son gününde bir imza daha attırdı.

Transferin son gününde Fenerbahçe adına sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ne oldu?

Fenerbahçe, 2007 doğumlu Ganalı oyuncu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbolcu Bilgi Bankası bölümünde Amoh'un sözleşme başlangıç tarihi 5 Şubat 2026, sözleşme bitiş tarihi ise 15 Ocak 2027 olarak görülüyor.

Yıldız futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da takıma dahil eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcudan hem yararlanmayı hem de yüklü bir bonservis bedeli ile Avrupa kulüplerine satmayı planlıyor.