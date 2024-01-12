Fenerbahçe Rade Krunic transferi için Milan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Yaz transfer dönemini 6 numara almadan kapatan Fenerbahçe, kadrosundaki bu eksikliği Rade Krunic ile giderdi.

Süper Lig’de ilk devreyi en yakın rakibi Galatasaray’ın iki puan önünde tamamlayan Fenerbahçe Leonardo Bonucci’nin ardından kış transfer dönemindeki ikinci takviyesini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım Milan forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan takımıyla anlaşmaya varıldığını ve Krunic’in bugün İstanbul’da olacağını açıkladı.

Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe’nin gündemine gelen Krunic, Milan’ın yaptığı orta saha takviyelerinin ardından rotasyonda geriye düşmüştü. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli’nin bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta şans verdiği Krunic, geçen sezon takımı adına 34 maçta oynamıştı.

İsmail'in yerini alacak

Bosna-Hersek Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan Krunic’in transferinde vatandaşı Edin Dzeko’nun da aktif rol oynadığı tahmin ediliyor.

Krunic’in sezon başından bu yana 4-2-3-1 oynayan Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in yerini alması bekleniyor. Fenerbahçe orta sahasında Fred’in yeni partneri olması beklenen deneyimli oyuncu, Milan ile Serie A, Empoli ile ise Serie B şampiyonlukları yaşamıştı. Krunic Milan’ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmesinde de önemli bir rol oynamıştı.