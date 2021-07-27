Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe şu ana kadar çıktığı üç hazırlık maçını da kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip bir hazırlık maçında daha Zwolle ile karşı karşıya gelecek.
Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler'de yeni transferlerin de boy göstermesi bekleniyor.
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Fenerbahçe - Zwolle maçı ne zaman?
Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Zwolle maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı, TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı
Fenerbahçe yeni sezon öncesi Zwolle karşılaşmasının ardından 2 hazırlık maçı daha oynayacak.
31 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Greuther Fürth ekibi ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle randevulaşacak.