Fenerbahçe orta saha transferinde tercih aşamasına geldi

Sarı lacivertli yönetim hem hem Ljubomir Fejsa hem de Mohamed Diame ile anlaşma zemini oluşturdu, son kararı Ersun Yanal'a bıraktı.

Gençlere olduğu kadar tecrübeli isimleri de gündeminde tutan ön liberoda tercih aşamasına geldi.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de yönetim hem Ljubomir Fejsa hem de Mohamed Diame ile ön görüşmeleri yaptı, anlaşma zemini oluşturdu. Şimdi bu iki isimden biri tercih edilecek. Yönetim ve Ersun Yanal oturup son kararı verecek.

>> 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın yıldız adayları

Diame 32 yaşında. Geçen sezon ile 29 Premier Lig maçında görev yaptı, bonservisi elinde. Fejsa ise 30 yaşında. ile sözleşmesi 2021'de biteceğinden, yönetim bu oyuncu için bonservis ödemek zorunda. Sırp oyuncu geçen sezon 33 maçta görev yaptı.

Ekonomik sıkıntı içindeki yönetim, bonservisi elinde olan Diame'ye sıcak bakıyor. Yanal'ın tercihi ise Fejsa. Yönetim, Benfica'yı bonservis konusunda ikna ederse bu transferin olma ihtimali yüksek.