Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Transferde sıcak gelişme

Sarı-Lacivertli ekipte düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski için Hollanda ekibi devreye girdi.

Ne söylendi?

Daha önce Fransız ekibi Lyon’un ilgilendiği Polonyalı oyuncu için şimdi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven da nabız yokluyor.

İddialara göre PSV, devre arasında Szymanski için resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Ancak sarı-lacivertli yönetim, oyuncusunu 15 milyon euronun altında bir rakama bırakmayı düşünmüyor. Szymanski’nin Fenerbahçe’deki geleceği, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Performansı

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik fayda sağladı.