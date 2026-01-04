Fenerbahçe’nin yıldızına 10 milyon euro! Transfer hareketliliği başladı

Süper Lig'de bu sezon sezona Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Takıma gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcuların durumu da belli oluyor.

Ne söylendi?

Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Fransız basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre LaLiga ekiplerinden Real Betis, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için harekete geçti.

Haberin detaylarında İspanyol ekibinin, Faslı oyuncu için yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yapacağı, Fenerbahçe'nin ise 15 milyon euroluk bir beklentisi olduğu belirtildi.

Real Betis formasıyla bu sezon 11 resmi maçta görev alan Sofyan Amrabat skor katkısında bulunamazken oynadığı futbolla taraftarın takdirini kazandı.