Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için transfer piyasası şimdiden hareketlenmeye başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco ile birlikte çıkışa geçen milli futbolcu, orta sahanın vazgeçilmezi oldu.

İsmail, performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Avrupa'dan pek çok takımda milli oyuncu için harekete geçti.

Marsilya'dan hamle geldi

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Lig 1 devi Marsilya İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Kış transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Fransız ekibinde listenin ilk sırasında İsmail Yüksek isminin yer aldığı belirtildi.

Bir süredir Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın radarında olan İsmail Yüksek için Fenerbahçe de kararını verdi.

İsmail Yüksek için tek şart belli oldu

Fenerbahçe'de yönetim, İsmail Yüksek için olağanüstü yüksek bir teklif yapılmadığı sürece oyuncuyu satmaya yanaşmıyor. Teknik Direktör Tedesco'nun da İsmail Yüksek'in takımda tutulmasından yana bir talepte bulunduğu ve 26 yaşındaki başarılı futbolcunun performansından memnun olduğu bildirildi.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek, bu sezon takımıyla çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.