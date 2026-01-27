Fenerbahçe'nin yıldızı için Cristiano Ronaldo itirafı! 'Onun için tehdit oldu'

Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Talisca, ve Jhon Duran için Suudi Arabistan kanalı Thamania'nın Socrates isimli podcast kanalına olay yaratan açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Başkan Al-Majed, Talisca'nın gönderilme nedenin Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyerek şu sözleri kullandı:

“Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca'nin iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Oyunda baskı yapmıyordu. Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan birine güvenemezsiniz.”

Abdullah Al-Majed, Jhon Duran için ise çok daha sert açıklamalarda bulundu. Al-Majed, Duran'ın takımdan ayrılmasıyla bayram ettiklerini söyledi. Al Nassr tarihinin en pahalı transferi olan Jhon Duran sadece yarım sezon forma giyebildi. Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon devre arasında Aston Villa'dan 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer olmuş ancak profesyonelliğe sığmayan davranışları yüzünden bileti kesilmişti. Yıldız oyuncu bu sezon başında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gitti.

'Sert önlemler alacaktık'

Jhon Duran hakkında ise Al-Majed, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Bize gelen teklifi uygun bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Kalsaydı onun için çok sert önlemler alacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki işler onun istediği gibi gitmedi" şeklinde konuştu.

Performansları

Fenerbahçe'de bu sezon 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol atarken 3 asist yaptı. Anderson Talisca ise 30 maçta 17 gol 3 asistlik katkı sağladı.