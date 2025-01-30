Fenerbahçe'nin yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan yeni transferi Ognjen Mimovic, yarın İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor

Sezonun ikinci yarısına güçlü girmek istiyorlar

Yeni transfer yarın İstanbul'da olacak

NE OLDU? Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında puan farkını kapatıp mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu hedefle transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler yeni transferini bitirmek üzere.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı sağ bek Ognjen Mimovic, İstanbul'a geliyor. 20 yaşındaki Sırp futbolcu sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertlilere resmi imzayı atacak. Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maça çıktı. Genç sağ bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Mimovic, Kızılyıldız ile son maçına dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında çıktı. Young Boys'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kızılyıldız'da Ognjen Mimovic 90 dakika sahada kaldı.

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NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic şunları söyledi: "enim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı. Çifte kupa, Şampiyonlar Ligi... Bunları hayal bile edemezdim."

Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic ise Mimovic için şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi."