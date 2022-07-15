Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur kimdir?

Sarı-lacivertlilerin yeni santrforu, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Joshua King ile birlikte 19 yaşındaki santrfor Tiago Çukur'u da renklerine kattı.

Sarı-lacivertliler, Watford kulübüne 250 bin euro ödeyerek genç oyuncu ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Peki Tiago Çukur kimdir? Nereli ve futbol kariyerinde geçmişi nasıl?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

Tiago Çukur kimdir?

Tam ismi Tiago Süer Barbaros Çukur olan Fenerbahçe'nin yeni santrforu, 30 Kasım 2002'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi.

Anne tarafından Hollandalı olan Tiago Çukur, baba tarafından ise Türk asıllı. Tiago Çukur'un babası Sivas Gemerekli.

Tiago Çukur'un futbol kariyeri

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki santrfor, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi.

Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp iki asist yaptı.

Tiago Çukur'un sosyal medyası var mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur'un Twitter hesabı bulunmuyor. Çukur, Instagram'da ise aktif.

Tiago Çukur'un Instagram'da 148 bin takipçisi bulunuyor. Kendisi ise 117 kişiyi takip ediyor.

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