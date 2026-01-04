Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba’yı bir bir anlattı! Kerem Aktürkoğlu itirafı

Sarı-Lacivertli takım, kış transfer dönemindeki ilk transferini Süper Lig ekibi Samsunspor'dan Anthony Musamba'yı alarak yaptı. Bu transferin ardından NEC Nijmegen Takım Menajeri Muslu Nalbantoğlu, kulübün altyapısında eğitim gören ve A Takım'da oynayan Hollandalı sol kanat hakkında önemli bilgiler verdi.

NEC Nijmegen Takım Menajeri Muslu Nalbantoğlu, Sabah'a şu açıklamaları yaptı:

Musaba'nın gelişimini nasıl görüyorsunuz?

Vitesse'den Nijmegen'e geldi. Süratı ve hızıyla ön plana çıkıyordu, bu özelliklerinden dolayı altyapıdan A Takım'a alındı. Daha sonra gösterdiği performansla patladı ve ayrılarak Monaco'ya gitti.

Bizdeyken hızıyla fark yaratıyordu, geçen sürede kendini çok geliştirdi. Samsun ile Avrupa'daki performansı güzeldi.

Musaba'nın transfer sürecini nasıl değerlendirirsiniz?

F.Bahçe'nin transfer etme türü etik değildi. İki takımın görüşüp, anlaşması daha uygun. Transfer saygı çerçevesinde yapılmalı. Bu Avrupa'da hayatta olmazdı ya da Hollanda'da. Arka kapılarda ne döndüğünü bilemiyorsun.

Benzer bir durum Souffian El Karouani'de yaşandı. Utrecht Kulübü tavrını ortaya koyarak 'Rusya'ya gitmeni istemem' dedi. Karouani de 'Siz nasıl isterseniz benim için odur' dedi ve ona göre de hareket ediyorlar.

Musaba, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldi. Yıldızlarla dolu bir takımda solda mücadele edeceği Kerem ile rekabeti nasıl olur?

Yıldızlarla dolu Fenerbahçe gibi büyük bir ekipte ezilmeden rahatça oynar. Teknik direktör Domenico Tedesco, hem Musaba'yı hem de Kerem'i oynatabilir. Avrupa'da devam edecekler gibi duruyor.

İkisinin rekabeti birbirini güçlendirir. Çünkü Kerem geldiği günden bu yana kendini tam gösteremedi ve verimli olamadı. Önemli olan burada Tedesco'nun bunu nasıl idare edeceğidir.