Fenerbahçe’nin yanıp tutuştuğu Lewandowski için karar verildi! Transferde sürpriz

Fenerbahçe'nin golcü listesinde Nkunku'yla beraber adı en üstlerde olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski konusunda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın tecrübeli yıldızı kadroda tutmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Ne söylendi?

Barcelona'da 2026 yazında sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili belirsizlik sürüyor. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, Andreas Christensen ve kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'un geleceği henüz netleşmedi. Robert Lewandowski için ise sözleşme yenileme olasılığının güçlü olduğu vurgulandı.

Haberde özellikle Robert Lewandowski'nin durumu ön plana çıkıyor. Polonyalı yıldız, 2026-2027 sezonu başında 38 yaşına girecek olmasına rağmen Barcelona'da kalma ihtimalini tamamen kapatmış değil. Kulübün, piyasada üst düzey bir santrfor arayışında olduğu belirtilirken, Lewandowski'ye maaşı düşürülmüş bir sözleşmeyle bir sezonluk yeni teklif yapılmasının da masada olduğu ifade edildi. Nihai görüşmelerin ise bahar aylarında yapılması planlanıyor.

Performansı

Polonyalı yıldız Lewandowski, Barcelona'da görev aldığı 165 müsabakada 109 gol kaydederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

