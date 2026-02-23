Fenerbahçe'nin WhatsApp grubunda Galatasaray coşkusu!

UEFA Avrupa Ligi maçında Nottingham Forest karşısında Kadıköy'de alınan 3-0'lık mağlubiyet, Fenerbahçe cephesinde moralleri bozmuştu. Sarı-Lacivertli futbolcuların bu yenilgiyi uzun süre içlerinde yaşadığı öğrenilirken, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde takımın havası bir anda değişti.

WhatsApp grubunda bayram havası

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olması, Fenerbahçe cephesinde adeta bayram havası estirdi. Sarı-Lacivertli oyuncuların takımın WhatsApp grubunda bu karşılaşmayla ilgili coşkulu mesajlar paylaştığı öğrenildi.

Şampiyonluk yolunda fırsat

Futbolcuların, Galatasaray'ın puan kaybının "takıma ilaç gibi geldiğini" dile getirdiği ifade edildi. Takım içi yazışmalarda, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi. Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız. Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları işleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının paylaşıldığı belirtildi.