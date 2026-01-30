Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lig aşamasını 19. sırada bitiren ve seri başı olmayan takımların yolundan kuraya dahil olan Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla eşleşti.

Kanarya, turdaki ilk maçı 19 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş maçında ise rakibini 26 Şubat'ta evinde ağırlayacak.

Fenerbahçe, Forest'ı geçmesi halinde son 16 turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler son 16'da kura sonucu Midtjylland ya da Real Betis ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi Final müsabakası 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Final İstanbul'da

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak. Finali kazanan takım, 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.

