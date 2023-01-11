Koreli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok takımı geride bırakmak zorunda...

NE OLUYOR? Cho, şu anda ülkesinin en üst kademesinde Jeonbuk Hyundai Motors için oynuyor ve 24 yaşında olması özellikle Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

Uluslararası alanda, Güney Kore için 20 maçta altı gol attı ve Katar’daki Dünya Kupası'nda Gana'ya karşı iki golle adını tüm dünyaya duyurdu.

Koreli oyuncuyu isteyen ekipler arasında Fenerbahçe’nin de olduğu belirtiliyor, ancak bu konuda şu ana kadar sarı-lacivertli ekipten herhangi bir transfer hamlesi gelmedi.

BÜYÜK RESİM: Cho'nun peşine düşen tek takım Fenerbahçe değil, forvet oyuncusuyla sözleşme imzalamak isteyen birçok ekip var.

Celtic'in Koreli futbolcuyu takıma dahil etmek 3.2 milyon dolar (3 milyon £) ödemeye hazır olduğu bildirilirken, Mainz ve Ferencvaros'un da oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor.

GOAL, ayrıca Minnesota'nın Cho’yla sözleşme imzalamak için resmen teklif yaptığını doğrulayabilir, MLSSoccer.com bu teklifin 5 milyon $ (4,7 milyon £) civarında olduğunu bildiriyor.

VE DAHA FAZLASI: Cho, Dünya Kupası'nda öne çıktı ve burada hem saha içinde hem de saha dışında bir tür kült kahraman haline geldi.

Koreli oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası’nda Son 16'ya yükselmesine yardımcı olurken sosyal medyadaki varlığıyla da adından söz ettirdi.

Grup aşamasında Portekiz ile karşı karşıya geldikleri maçta Cristiano Ronaldo ile bir tartışma yaşamasının ardından Instagram’daki takipçi sayısı adeta fırladı.

İKİ FOTOĞRAFTAKİ HİKAYE:

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CHO İÇİN SIRADA NE VAR? Adı birçok takımla anılan Koreli futbolcunun kaderi çok yakın bir zamanda belli olacak.

Kararını en kısa sürede vermesi bekleniyor, çünkü onun için sırada bekleyen takımların forvet oyuncusuna ihtiyacı var.