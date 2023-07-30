Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'ye, yıldız oyuncudan beklenmedik bir haber geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serie A ekibi Milan'ın orta saha oyuncusu Krunic'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Ancak, Milan Teknik Direktörü Pioli'den oyuncusunun takımdan ayrılmasına veto çıktı. Buna rağmen çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Dzeko'nun da görmek istediği oyuncuyu transfer etmek için uğraş veriyor.

Resmi tekli yapıldı

İtalyan devi Milan’ın sportif direktörü Antonio D’Ottavio, Fenerbahçe’nin, Rade Krunic ile ilgilendiğini açıklamıştı. 29 yaşındaki Boşnak orta saha için Kanarya’nın, Milan’a resmi bir teklif yaptığı öğrenildi.

Sözleşmesi 2025’te bitecek 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör Stefano Pioli’nin vereceği bildirildi. Pioli şimdilik bu transferin gerçekleşmesini istemese de ilerleyen günlerde yapılacak yeni transferlerle fikrinin değişebileceği aktarılıyor.

Ancak Pioli’nin kararına göre de Krunic’in transferi netlik kazanacak.