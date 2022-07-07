Fenerbahçe'nin resmî Instagram hesabı kapandı
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Fenerbahçe, perşembe günü resmî Instagram hesabıyla ilgili teknik bir problem yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin hesabı gün içinde üç kez erişime kapandı.
Kulüp, hesabın normale dönmesinin ardından bir açıklama yaptı.
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Fenerbahçe, Instagram hesabıyla ilgili ne söyledi?
Sarı-lacivertli kulübün resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yıldızlarımızı sayan çıksın, Instagram kasıyor" denildi.