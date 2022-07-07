Fenerbahçe'nin resmî Instagram hesabı kapandı

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Fenerbahçe

Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün sosyal medya hesabına bir süre ulaşamadı.

Fenerbahçe, perşembe günü resmî Instagram hesabıyla ilgili teknik bir problem yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin hesabı gün içinde üç kez erişime kapandı.

Kulüp, hesabın normale dönmesinin ardından bir açıklama yaptı.

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Sarı-lacivertli kulübün resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yıldızlarımızı sayan çıksın, Instagram kasıyor" denildi.

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