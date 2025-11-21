Fenerbahçe’nin ilk transferi belli oldu! Tedesco, Süper Lig’in yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları başladı ve rota Süper Lig ekibinin orta saha oyuncusuna çevrildi.

Orta sahaya çift yönlü profil olarak nokta atışı bir takviye düşünen sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'den bir ismi yakın takibe almış durumda.

Ne söylendi?

Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan, bu sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Maestro için Fenerbahçe'nin resmi temaslara başladığı bildirildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğendiği, dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Fred'in alternatifi olarak görülen Maestro'nun hem bugünü kurtaracak hem de gelecek yıllar için önemli bir yatırım olacağı görüşü öne çıkmış durumda.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncu konusunda nabız yoklamalarına başladı. Resmî teklifin yakın zamanda yapılacağı aktarılıyor.