Fenerbahçe’nin ilk transferi belli oldu: Süper Lig’in yıldızıyla anlaşma sağlandı! Transferde sürpriz gelişme

Kış transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-Lacivertli ekip, özellikle bu sezon Süper Lig'de dikkat çeken bir performans ortaya koyan futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Ne oldu?

Alanyaspor’a sezon başında transfer olan 22 yaşındaki Angolalı futbolcu Maestro, kısa sürede Süper Lig’e uyum sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek’in, genç oyuncu ve temsilcileriyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı aktarıldı.

Ne söylendi?

Maestro’nun da kariyerine Fenerbahçe gibi hedefleri olan bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin önündeki tek engelin ise iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları olduğu kaydedildi. Alanyaspor’un Maestro için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise ilk etapta 4.5 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Sarı-Lacivertliler’in bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Maestro transferinde, pazarlıkların seyrine göre rakamın bonuslarla yukarı çekilebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe yönetimi, sezonun kritik bölümüne girilirken kadroyu güçlendirmek adına bu transferi bitirmekte kararlı. Alanyaspor’un yanıtını hafta içerisinde vereceği ifade ediliyor.