Fenerbahçe'nin eski yıldızından Jose Mourinho'ya: 'Karakteri eksik!'

Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'de forma giyen ve sonra sürekli başka kulüplere kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'a röportaj verdi. Brezilyalı oyuncu, özellikle Jose Mourinho hakkında çarpıcı sözler söyledi. İlk olarak Fenerbahçe'ye transfer süreci sorulduğunda Lincoln, "Jorge Jesus tarafından doğrudan arandım. Onunla çalışmak benim için bir zevkti ve Fenerbahçe'ye gitme kararından memnun kaldım." sözlerini sarf etti.

Jorge Jesus gittikten bana 'saygısızca' davranıldı'

Lincoln, Jorge Jesus ayrıldıktan sonra sürekli başka kulüplere kiralık olarak gönderildi. Brezilyalı sol ayak, o dönemleri şu sözlerle anlatıyor: "Haksızlığa uğradım ve bana saygısızca davranıldı. Birçok maçta, kulübe ve takıma yardımcı olmak için pozisyonumun dışında bile oynayarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Karmaşık bir sakatlık geçirdim ve destek ve takdir beklerken, bunları alamadım. Diğerleri gibi ünlü bir oyuncu değilim, ama sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım ve bu formayı giymeyi çok sevdim. Geri döndüğümde fırsatlar konusunda saygı eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çok iyiydim ve Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asistle bunu gösterdim."

'Samandıra'da çok büyük bir ego vardı'

İsmail Kartal ve Jose Mourinho tarafından şans verilmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Samandıra'da (Fenerbahçe'nin antrenman merkezi) Jesus'tan sonra bir 'ego' patlaması yaşandığını iddia etti. Lincoln, "İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile pek iletişimim olmadı. Jorge Jesus ayrıldıktan sonra bence Samandıra'da çok büyük bir ego vardı. Hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho kendi güvendikleri oyuncuları getirmek istediler ve sonunda Jorge Jesus döneminden hiçbir oyuncuyu tutmadılar. Beni,Willian Arao'yu, Joao Pedro'yu, Luan Peres'i istemediler" dedi.

'Jose Mourinho benimle konuşmak istemedi'

Bu arada Brezilyalı futbolcu, Jose Mourinho'ya bir hayli öfkeliydi. Lincoln Henrique, Special One hakkında şunları söyledi: "Jose Mourinho beni şaşırttı. Hull City'ye gitmeden önce onunla konuştum ve beni Portekiz'de yapılacak olan sezon öncesi kampında görmek istediğini söyledi. Hull City'de sezonu bitirdim ve Portekiz'deki ön sezon hazırlıklarına çağrılmayı bekledim. Mourinho ile konuşmak için tercümanı aradım ama benimle konuşmak istemedi.

'Karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir!'

Söylemek istediğim her şeyi sportif direktöre söylemem gerektiğini söyledi. Takım Portekiz'deydi ve ben de Portekiz'deki evimdeydim, ama yine de beni İstanbul'a geri gönderip Miha Zajc ile ayrı antrenman yapmamı istedi. Bana karşı sözünün eri olmayan bir adamdı, sözünü tutmadı. Çok sayıda şampiyonluk kazanan bir teknik direktör, bunu kimse inkâr edemez. Benim için söyleyebileceğim şey, bana karşı karakter eksikliği gösterdiğiydi. Hayatta karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir, özellikle benim için."