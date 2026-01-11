Fenerbahçe’nin eski yıldızın Guendouzi paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray'ı 2-0 yendiği müsabakadaki ilk golü kaydeden yeni transfer Matteo Guendouzi, tüm dikkatleri üstüne çekti.

Sarı-Lacivertli ekibin eski Fransız stoperi Alexander Djiku, yaptığı paylaşımla vatandaşı Guendouzi'ye adeta selam gönderdi.

Ne oldu?

Fenerbahçe'den Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasındaydı. Fransız futbolcu 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golün ardından yaptığı paylaşım bir anda büyük ilgi çekti.

Kendisinden sonra Fenerbahçe'de 6 numarayı sırtına geçiren Guendouzi'yi işaret eden Djiku'nun yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yapıldı.