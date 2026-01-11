Matteo Guendouzi FenerbahceGetty
Can Özer

Fenerbahçe’nin eski yıldızın Guendouzi paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Djiku, Guendouzi’nin Galatasaray’a attığı gol sonrasından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray'ı 2-0 yendiği müsabakadaki ilk golü kaydeden yeni transfer Matteo Guendouzi, tüm dikkatleri üstüne çekti. 

Sarı-Lacivertli ekibin eski Fransız stoperi Alexander Djiku, yaptığı paylaşımla vatandaşı Guendouzi'ye adeta selam gönderdi. 

Ne oldu? 

Fenerbahçe'den Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasındaydı. Fransız futbolcu 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golün ardından yaptığı paylaşım bir anda büyük ilgi çekti.

Kendisinden sonra Fenerbahçe'de 6 numarayı sırtına geçiren Guendouzi'yi işaret eden Djiku'nun yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yapıldı.

