Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena, yaşadıkları seks kaseti skandalına rağmen Ballon d'Or kazanan Benzema'yı tebrik etti: "Hak etti"

Valbuena, Benzema'yı Ballon d'Or kazandığı için tebrik etti

İkili, seks kaseti skandalına karıştı

Benzema, olaya karışmaktan suçlu bulundu

NE OLDU? Benzema, tüm yarışmalarda 44 gol attığı muhteşem bir sezonun ardından Pazartesi gecesi Ballon d'Or kazandı. Futbol dünyasının her yerinden övgü aldı ve Valbuena, şaşırtıcı bir şekilde Benzema'yı övenler arasında yer aldı.

NE SÖYLEDİ? 90 Football'a konuşan Valbuena, "Onun adına mutluyum, bunu hak ediyor. Hayatta dürüst olmalısın. Her zaman futbolla futbolun dışını nasıl ayırt edeceğimi biliyordum. olağanüstü bir sezon geçirdi. Bunca yıldır Real Madrid gibi bir kulüpte oynuyorsanız ve iyi performans gösteriyorsanız, onun bunu hak etmediğini söylemek benim için objektif olmaz."

BÜYÜK RESİM: İkili 2015'te bir seks kaseti tartışmasına karıştı ve Benzema 2021'de dahil olmaktan suçlu bulundu. Masumiyetini savunmaya devam ediyor, ancak Haziran 2022'de mahkumiyeti bozma girişimlerini terk etti. Tartışmanın sonucunda , Benzema altı yıldan fazla bir süredir Fransa için oynamadı, sadece 2021'de ertelenen Euro 2021 için geri döndü.

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