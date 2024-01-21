Fenerbahçe'nin eski yıldızı Attila Szalai neden Freiburg'a gittiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin eski stoperi Attila Szalai, Hoffenheim'dan neden kiralık olarak Freiburg'a gittiğini açıkladı.

Attila Szalai, Freiburg'a gitti

EURO 2024 oynamak istiyor

Takım değişikliğini bu yüzden yaptığını söyledi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Attila Szalai, 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Hoffenheim'da sezonun ilk yarısında sadece 5 maçta süre almıştı. EURO 2024 öncesi daha fazla forma şansı bulmak isteyen Attila Szalai takımını değiştirdi.

NE SÖYLENDİ? Attila Szalai, Freiburg'a attığı imza sonrası şunları söyledi: "Bu yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili büyük planlarım var ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yeni meslektaşlarımı ve yeni kulübümdeki zorlukları gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

DAHA FAZLASI: Alman takımının sportif direktörü Klemens Hartenbach ise Szalai'nin transferiyle ilgili şunları söyledi: "Savunmadaki mevcut durumumuza çok iyi bir çözüm bulduk. Attila'nın uluslararası deneyimi var ve bize hemen yardımcı olabilir. Kendisi sağlamlığı ve mücadele gücüyle savunmamız için her şekilde önemli bir faktör olabilir. Birlikte geçireceğimiz zamanı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz ve hepimiz hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıyoruz."

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SIRADA NE VAR? 2024 Avrupa Şampyonası 14 Haziran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da bitecek. Turnuva, Almanya'da düzenlenecek.