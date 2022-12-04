Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Ayew'in kızı, babasının kaçırdığı penaltı yüzünden yere yığılarak hastaneye kaldırıldı

Yıldız futbolcunun kaçırdığı penaltı, küçük kızını hastanelik etti.

Andre Ayew'in yedi yaşındaki kızı, Ganalı yıldızın cuma günü Uruguay'a karşı kaçırdığı penaltının ardından üzüntüden yere yığıldı.

Gana, Uruguay'a karşı bir penaltı kazandığında, Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmak için büyük bir şans yakalamıştı.

Ancak, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ayew etkili bir vuruş yapamadı ve Uruguaylı kaleci Sergio Rochet'e kolay bir kurtarış yaptırdı.

Ve bu penaltı hüsranının ardından, Ayew'in kızı kendisine hakim olamadı ve yere yığılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilir edilmez korkunç sahneler kısa sürede bitti. Yıldız futbolcunun kızı sakinleşti ve babası Ayew ise maç biter bitmez soluğu kızının yanında aldı.

Ne söylendi?

Ayew'in hastanede olduğu bir fotoğraf Twitter'dan paylaşıldı ve şunlar yazıldı:

"Andre Ayew, Uruguay'a karşı penaltıyı kaçırınca kızı üzüntüden yere yığıldı.

"Babası Ayew, maç biter bitmez kızını görmek için stadyumdan doğruca hastaneye gitti.

"Oldukça korkutucuydu, ama şükürler olsun ki şimdi iyi durumda."

Uruguay, heyecanı son derece yüksek olan maçta Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen bu skor onlar için yeterli olmadı.

Güney Kore'nin Portekiz'e karşı şok edici galibiyeti, onları son 16'ya gönderdiği için Uruguay, Dünya Kupası'ndan elendi.

Gana, Dünya Kupası'nda Uruguay'a karşı ilk kez bir penaltı kaçırmıyor. Tarihler 2010 yılını gösterdiğinde, Asamoah Gyan topun başına geçmiş ve herkesi şok eden penaltıyı kaçırmıştı.