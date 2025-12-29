Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Can Özer

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho sinir krizi geçirdi! Berabere biten maçı kazandıklarını söyledi...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica'nın Braga ile oynadığı maçta hakem kararları sebebiyle adeta sinir krizi geçirdi. Portekizli hoca, maçın berabere bitmesine rağmen galip geldiklerini açıkladı.

Benfica ile Braga, Portekiz Ligi'nde 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, '3-2 kazandık' tepkisiyle dikkat çekti. Maçta goller 29’da Nicolas Otamendi ile gelirken, dakikalar 38’i gösterdiğinde Rodrigo Zalazar penaltıdan attığı golle maça denge geldi. 

İlk yarının son anlarında P.Victor ile gol bulan ev sahibi Braga maçta 2-1 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlanmasının ardından 53.dakikada Fredrik Aursnes ile eşitliği yakalayan Benfica gol için çok çabalasa da istediğini alamadı ve maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı. Maçın 90+4. dakikasında Braga'dan Ricardo Horta'nın kırmızı kartı ile oyun dışına atıldı.

Benfica'nın golü sayılmadı

Benfica, dakikalar 76'yı gösterirken önce penaltı bekledi ardından devam eden oyunda golü buldu ama bu gol, faul sebebiyle iptal edildi; penaltı beklenen pozisyon VAR'da incelendi ve devam kararı verildi.

Aurnes'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye ortasında top Arrey-Mbi'nin eline çarptı. Hakem yakın mesafede olayın gerçekleştiğini belirterek penaltı vermedi.

Jose Mourinho: 'Maçı 3-2 kazandık'

Mücadelenin ardından konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı; "Bu büyük zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyidi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık.

Portugal Lig
Benfica crest
Benfica
BEN
Estoril crest
Estoril
EST

"Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık"

Reklam

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0