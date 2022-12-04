Fenerbahçe'nin eski stoperi Napoli forması giyen Koreli Kim Min-Jae, ülkesi için kendisini riske atmaya hazır

Koreli savunma oyuncusu, ülkesi adına oynama isteğini çok net bir şekilde vurguluyor.

NE OLDU? Güney Kore'nin sırasıyla Uruguay ve Kamerun'a karşı oynadığı ilk iki grup aşaması maçında yer alan Min-Jae, baldır sakatlığı nedeniyle kazanmaları gereken Portekiz maçında sahada yer alamadı.

Onun takımı, işi ne olursa olsun halletti ve ilerlemek için şok edici bir zafer kazandı.

NE SÖYLEDİLER: Napolili savunma oyuncusu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepsi iyi iş çıkardı, ama şimdi daha fazlasına ihtiyacımız var.

"Yüzde 100 olmam gerekmiyor. Çünkü böylesine önemli bir maçta kendimi riske atabilirim ve bunun daha iyi olacağını düşündük" diyerek takımına olan bağlılığını gösterdi.

Brezilya karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı sorulduğunda Min-Jae şunları söyledi:

"Orada olmak için her şeyi yapmak istiyorum, daha ciddi şekilde sakatlanmak pahasına olsa bile oynamaya hazırım."

BÜYÜK RESİM: Güney Kore, grup aşaması engelini tarihte yalnızca üçüncü kez aştı ve 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldılar.

İKİ FOTOĞRAFTA:

GÜNEY KORE İÇİN SIRADA NE VAR? Son maçlarında Portekiz'i yendikten sonra, ilham veren bir takım görüntüsü ortaya koyan Güney Kore, şimdi 5 Aralık'ta Neymar'dan yoksun olan şampiyonluğun en büyük favorisi Brezilya'ya karşı bir başka rüyayı gerçekleştirmek isteyecek.