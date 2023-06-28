Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Tolgay Arslan'dan, Sarı-Lacivertli ekibe imza atması beklenen Becao hakkında itiraf...

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan Tolgay Arslan, Udinese'de forma giydiği zamanlarda takım arkadaşı olan Rodrigo Becao hakkında önemli ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Becao hakkında açıklamalar yapan Tolgay, şaşırtan bir itirafta bulunmayı da ihmal etmedi.

Ne söylendi?

Udinese’de 3 sezon Becao ile birlikte oynayan Tolgay Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Becao, İtalya’da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah’tan takım arkadaşımdı!” diye konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, SarıLacivertliler’in transfer gündemindeki Rodrigo Becao hakkında konuştu. Udinese’de Becao ile birlikte forma giyen Tolgay, önemli açıklamalar yaptı.

İtalyan ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan ve Avustralya’nın Melbourne City Takımı’na transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilyalı stoperle ilgili, “Becao ile üç yıl beraber oynadık. İtalya’da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Çok hızlı ve çok güçlü bir futbolcu.

"Çok iyi bir insan"

“Kişilik olarak da çok iyi bir insan ve iyi bir takım arkadaşı. Oynadığı takımda her zaman başarılı olacağını düşünüyorum. Böyle bir stopere sadece Türkiye’den değil, İtalya, Almanya ve İngiltere’den de teklifler gelir. Çok kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah’tan beraber oynadık" diyerek esprili bir ifade kullandı.

Avustralya'ya gitti

Tolgay, 1.5 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra 2020’de Udinese’ye transfer olmuştu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 senelik İtalya macerasının ardından Avustrulya’nın Melbourne ekibiyle anlaşma sağladı.