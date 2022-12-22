Dünya Kupası'nda ve sonrasında yaptıklarıyla dikkat çeken Arjantinli kaleciye büyük bir tepki var.

Dünya Kupası'nın en dikkat çekici figürlerinden birisi olan Emiliano Martinez, Arjantinliler dışında kimsenin sempatisini kazanmadı.

Oyuncuların penaltı kullandığı sırada dikkatini dağıtmak için yaptığı bazı hareketler, izleyenler tarafından tepki aldı.

Kimi futbolseverler de bunların son derece doğal olduğunu, Martinez'in karşısındaki futbolcuların bu kadar kolay motivasyonunun bozulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ne oldu?

Ancak, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in Fransa'yı mağlup edip kupaya uzanmasının ardından Martinez'in Mbappe'ye yönelik yaptığı bazı şeyler oldukça dikkat çekiciydi.

Arjantinli kaleci, yaptığı hareketlerle resmen Fransız yıldızla alay etti. Martinez, Arjantin'de yapılan kutlamalar sırasında 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağıyla Mbappe ile dalga geçti.

Daha sonra bir oyuncağa Mbappe maskesini geçirdi ve Arjantin Milli Takımı'nın otobüs kutlamasına bu bebeği de getirdi.

Bunun üzerine, özellikle Fransızlardan büyük tepki alırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, Martinez'e karşı oldukça sertti.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arjantinli kaleci Martinez'e seslendi:

"Futboldaki en büyük or*spu çocuğusun!"

Bu sözlerin ardından pek çok Fransız, Rami'nin gönderisini sosyal medya üzerinden birçok kez paylaştı.