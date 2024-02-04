Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı! Şaşırtan tercih

Fenerbahçe'yi iki kez çalıştıran Portekizli hoca Vitor Pereira Suudi Arabistan ekibinin başına geçti.

Fenerbahçe'de hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç döneminde görev yapan Portekizli teknik direktör, yeni takımıyla anlaşma sağladı.

Hırvat teknik adam Igor Biscan ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.

Yeniden Arabistan'da

Suudi Arabistan'da daha önce de çalışan Portekizli hoca, 2013-14 sezonunda Al-Ahli'nin teknik direktörü olarak görev yaptı. Pereira, böylece 10 yıl aradan sonra yeniden Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.