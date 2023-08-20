Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus, PSG'den astronomik bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Neymar hakkında konuştu.

NE OLDU? Al-Hilal'in patronu olarak ikinci kez görevine başlayan Jesus, düzenlediği basın toplantısında Neymar'ın sakatlandığını doğruladı ve Brezilya'nın önümüzdeki ayın başında Peru ve Bolivya'ya karşı oynayacağı uluslararası maçlara uygunluğuyla ilgili soruları gündeme getirdi.

31 yaşındaki oyuncu, PSG'nin Lille'i 4-3 yendiği Ligue 1 galibiyetinde yer aldığı için 19 Şubat'tan bu yana herhangi bir maça çıkamadı. ayak bileğinden ameliyat oldu ve iyileşme süreci devam ediyor.

NE SÖYLEDİLER: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, "Neymar sakat geldi, küçük bir kas sorunu var. Tam olarak ne zaman dönecek ve normal bir şekilde oynamaya ve antrenman yapmaya hazır olacak bilmiyorum.

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"Brezilya Milli Takımı'na alınmamalı, çünkü şu anda iyileşme süreci devam ediyor" dedi.

BÜYÜK RESİM: Neymar, bu hafta başında Suudi Pro Ligi'ne dev bir hamle yapan en son isim oldu ve Brezilyalı süperstar özel bir jetle ülkeye gitti.

Brezilyalı yıldız, sakatlıktan kurtulmaya devam ederken 25 odalı yeni malikanesinin keyfini çıkaracak.

VE DAHA FAZLASI: GOAL, Al-Hilal sağlık ekibinin Neymar'ın milli aradan sonra kulübe geri döneceğinden emin olduğunu öğrendi.

Bu, onun ilk maçına 15 Eylül'de Suudi Pro Ligi'nde Al-Riyadh ile karşılaşacakları maçta çıkacağı anlamına geliyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Al Hilal Twitter

Hilal Twitter

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan'a transfer olarak astronomik bir ücret kazamacak olan Neymar'ın asıl hedefi, kendisini toparlamak ve yeniden en iyi futbolunu sahada sergileyebilmek...