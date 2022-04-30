Gana ve Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Stephen Appiah, İtalyan devi Juventus'un Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen 2004 Olimpiyat Oyunları’nda ülkesi için oynamasını engellemeye çalıştığını anlattı.

Parma'dan Juventus'a katıldıktan sonra, 30 Serie A maçında oynayan Appiah, Coppa Italia finalinde de yer aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına da Juventus ile çıktı.

Appiah, Juventus'taki ikinci sezonunda ise 18 Serie A maçında forma giydi.

Juventus’un, Gana’yı Olimpiyat Oyuncuları’nda temsil etmemesini istediğinde zor bir seçimle karşı karşıya kaldığını aktaran Appiah, şimdi o dönemde neler olduğunu detaylandırdı.

Ne söylendi?

Kulübün, Gana'dan bir mektup aldığı söyledi. 41 yaşındaki Appiah, Talk Sports Ghana tarafından Asaase Radio'ya verdiği demeçte, "Juventus ile görüşmeye giderken bile, konunun Olimpiyat Oyunları hakkında olduğunu biliyordum" dedi.

“Spor Direktörün ofisine üç kişiyi görmek için gittim; Luciano Moggi, Juventus Futbol Direktörü, Geraldo, kulübün avukatı ve efsanesi Berttegga.

“Gana Milli Takımı'na gitmek isteyip istemediğimi bana sormadılar bile ve bana ne kadar ihtiyaç duyduklarını uzun uzun anlattılar.

"Kalmamı ve ülkemi Olimpiyatlarda temsil etmememi önerdiler. Düşünmek ve karar vermek için süre istedim. Bana üç gün verdiler.”

"Bu pazarlık konusu dahi olamazdı"

Appiah sözlerine şöyle devam etti: "Olimpiyatlara gitmiş bazı takım arkadaşlarımla daha önce konuşmuştum ve onların anlattıklarına baktığımda kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu anladım.

“Çok sporlu etkinlikte ülkenizi temsil etmenin ölçülemez bir gururunun ötesinde tam anlamıyla bir festivaldi.

“Oyunlar köyünü, dünya çapındaki diğer sporcuları yakından görmenin tarifi imkansız olduğunu söylediler.

“Bu, Dünya Kupası'ndan daha iyiydi. Bu yüzden orada olmak zorundaydım.

"Kişisel olarak, Fifa U17 Dünya Kupası'nda bir, iki kez U20'de oynamıştım, ama Olimpiyatlarda hiç oynamamıştım. Bu benim için bir şanstı. Prensip olarak, yalnızca sakatlıklar veya cezalar ülkemi temsil etmeme engel olabilirdi. Bu pazarlık konusu dahi olamazdı.”

"Bana değer verdiklerini biliyordum"

Appiah, duruşuna rağmen Juventus'tan Moggi ile bir kez daha görüşmeye çağrıldığını açıkladı. Appiah’ın kararı kesindi ve Gana ile Atina'ya gitmesi gerektiğini savundu.

"Bana değer verdiklerini biliyordum. Oradaki en yetenekli orta saha oyuncularından biriydim. Ama Juventus, her zaman farklı seçeneklerin olduğu bir kulüptür.”

Appiah, Atina'ya gitti ve burada kendisi için çok önemli bir hedefe sahip, şık ve dengeli bir ofansif orta saha oyuncusu olarak fark yarattı. Atina'daki o kısa sürede iki gol attı, üç grup maçında da adeta parladı ve hücum hattını muhteşem bir şekilde yönetti.

Temmuz 2005'te Juventus'tan 8 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-Lacivertli ekibin yüzüncü yılında, Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu kazandı ve taraftarların sevgilisi oldu.

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