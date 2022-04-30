Antonio Conte, bu yaz Paris Saint-Germain için Tottenham'dan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonlar hakkındaki soruları cevapladı.

İtalyan teknik direktör, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığı konusunda ısrarcıydı.

Conte, kasım ayında Tottenham patronu olarak Nuno Espirito Santo'nun yerini aldı, ancak onun geleceği bazen takımın Premier Lig performansı nedeniyle sorgulandı.

Son haberler, Chelsea ve Inter’in eski taktisyeninin Parc des Princes'te Mauricio Pochettino'nun yerini almak için en ciddi aday olduğunu ifade ediyordu.

Conte, PSG söylentileri hakkında ne dedi?

PSG'yi Ligue 1 şampiyonluğuna taşımasına rağmen Pochettino'nun, özellikle Real Madrid’e hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi elenmesinin ardından son haftalarda geleceği sorgulandı.

Medya spekülasyonu daha sonra kaçınılmaz olarak daha ciddi iddialara dönüştü ve Conte'nin Fransız başkentine gitme ihtimali olan birçok isim arasında olduğu belirtildi.

Conte, bu bağlantılarla ilgili bir basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Açıkçası PSG gibi diğer kulüplerin çalışmalarımı takdir etmesi güzel.

“Ama gerçek şu ki sadece konuşmak, sadece sorun yaratmak için insanların haber icat etmeye çalışmasından hoşlanmıyorum.

“Bu doğru değil, benim için ilgili kulüpler ve oyuncularım için de adil değil.

"Ayrıca, bizim için harika bir sonuç elde etmek için gerçekten bu beş maça odaklanmamız lazım. Tekrar ediyorum, bu tür durumlar beni gülümsetiyor.

“Ama bunun hakkında bir şeyler söylemek isteyenlerin de saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum.

"Bu haberleri çıkaran tüm insanlar, yalan haber uydurup sürekli yalan söylüyorlar” dedi.

"Şampiyonlar Ligi için büyük bir şansımız var"

İtalyan menajer, şubat ayında Burnley'de aldığı 1-0'lık mağlubiyetten sonra Spurs'ün geleceğini düşündüğünü îma etti ve kulübü ligde sekizinci sırada bıraktı.

Ancak o zamandan beri, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını yeniden canlandırmak için dokuz Premier Lig maçından altısını kazandılar.

Tottenham şu anda beşinci sırada olan kuzey Londra'daki rakibi Arsenal'in iki puan gerisinde, pazar günü Leicester'a karşı ev sahibi maçı öncesinde dördüncü sırada bulunuyor.

Bu ilerleyiş, birkaç hafta önce kaçtığını hissettiği bir fırsatı yakalamaya yeniden odaklanan Conte'ye enerji vermiş gibi görünüyor.

"Şu anda taraftarlarımız, ben, oyuncular ve kulüp olarak odaklanmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bir hedefe konsantre olmamız lazım.

“Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için büyük bir şansımız var.

"Bu bizim için büyük bir fırsat, çünkü şu anda kimse bu ligde kalıp bu hedef için savaşmayı hayal edemez.

“Geçmişte durum farklıydı, kötü dönemlerimizi haturladığımızda bu başarıyı elde etmek bir mucize.

"Şimdi odaklanmak ve sahte haberlere ve kesinlikle çevre için sorun yaratmak isteyen insanlara kulak asmamak çok önemli olacak.

“Bu beş maçı oynamalıyız ve sezon sonunda kulübümle özel olarak konuşacağım. En iyi çözümün ne olacağı konusunda fikir birliğine varacağız.”

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