Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce'de katıldığı iftar yemeğinin ardından çok önemli açıklamalar yaptı.

Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak olan toplantı hakkında konuşurken hiçbir toplantıya gitmeyeceğinin altını çizdi. Yıldırım, gerçekleştirilecek olan toplantının amacını sorguladı.

Ne söylendi?

2 Nisan'daki genel kurul toplantısına katılmayacağını vurgulayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

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"Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Toplantının amacı nedir? Belli değil. Fenerbahçe başkanını kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim, adı ne? Düşman belli değilken, ortaya 'bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek... O zaman 'bize karşı herkes yapıyor' demiş oluruz ki; bu hata olur, yanlış olur."

Öte yandan; Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı için adayını da açıklayan Yıldırım, "Biz, Şekip Mosturoğlu'nu aday göstereceğiz. Uzun yıllar benim yanımda mücadele etmiş, federasyonda hukukçu olarak çalışmış bir insan. Biz, Şekip beyin arkasında olacağız, kendisini destekleyeceğiz" diye konuştu.

Aziz Yıldırım; Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ise, "Bu yakaladıkları formu devam ettirirlerse Galatasaray'ı da Galatasaray'ın stadında yener, şampiyon oluruz. Bunu herkes bilsin!" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.