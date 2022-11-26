Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndaki golcüsü Enner Valencia, Galatasaray'ın Hollandalı efsanesi Wesley Sneijder'i büyük bir hüsrana uğrattı

Ekvadorlu golcü oynadığı futbol ve attığı golle, sarı-kırmızılı ekibin efsane isminin eleştirilmesine neden oldu.

Wesley Sneijder, Katar'daki Dünya Kupası'nı yerinden takip ederek ülkesine destek veriyor, ancak Ekvador ile oynadıkları maçta Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia tarafından büyük bir hüsrana uğradı.

fenerbahçeli Valencia'nın golünden sonra mutsuz haliyle ekranlara yansıyan Sneijder, eski haline göre daha faklı olan görüntüsüyle taraftarların eleştirisine maruz kaldı.

Hollandalı efsane, futbolu bıraktıktan sonra biraz kilo aldı ve bu nedenle acımasız eleştirilerden kurtulamadı.

Taraftarlar; Galatasaray, Real Madrid ve Inter Milan gibi takımlardaki parlak futbol kariyeriyle tanınan efsanesinin hüsrana uğramış halini görünce hemen tepki gösterdi.

Ne söylendi?

Sosyal medyada Sneijder özelinde yapılan yorumlardan birisinde şöyle denildi: "Obez Sneijder, onu görmek iyi hissettiriyor."

Bir diğeri ise, "Her iyi adam, Sneijder gibi iyi bir hayat yaşayarak yaşlanmak ister" dedi.

Bir üçüncüsü şöyle yazdı: "Van der Vaart ve Sneijder beni öldürüyor dostum, onların tombul yüzlerini her gördüğümde yorumlarını okumadan gülüyorum, her zaman kavga ediyorlar."

Sonuncusu ise şöyleydi: "Tombula bakın! Wesley Sneijder de tribünlerde..."

Artık sporun dışında kalan sporcuların biraz gevşemesi ve diyetten kurtulması oldukça normal.

Sneijder, Katar ekibi Al Gharafa'da bir süre forma giydikten sonra 2019'da futbolu bırakmıştı.

Valencia, Sneijder'ı kedere boğdu

Hollanda'nın Dünya Kupası açılış maçında Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golüyle yenmesinin ardından Sneijder, eleştirilerinde epey açık sözlüydü.

“Bu bir kalite meselesi. Belirleyici pası doğru zamanda, doğru hızda verebilecek birini görmedim.

"Bu fırsatlar gerçekten vardı. 2010 Dünya Kupası'nın takımını izliyor olsaydık, devre arasına 3-0 önde girerdik."

Hollanda, ikinci maçında Ekvador ile 1-1 berabere kaldı ve Cody Gakpo'nun golüne Fenerbahçeli Enner Valencia karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçeli golcü, Galatasaray'ın eski yıldızını kedere boğdu.

Ancak her şeye rağmen Hollanda, Dünya Kupası'nın favorilerinden birisi olmayı sürdürüyor.