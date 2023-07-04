Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncunun yeni takımı kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.

Yeni sezon öncesinde teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ı, sportif direktörlüğe ise Portekizli futbol adamı Mario Branco’yu getiren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, kadroya katılmak istenen Fildişi Sahilleri Milli Takımı’nın da formasını giyen Wilfried Zaha’nın Serie A takımlarından Lazio’dan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre yıldız oyuncuya ekonomik anlamda en cazip teklif Cristiano Ronaldo’yu da kadrosunda bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan gelse de Zaha kariyerini İtalya gibi önemli bir futbol ülkesinde sürdürmek istiyor.

Sarri çok istiyor

Öte yandan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri de bu transfer için oldukça istekli görünüyor.

Kanat transferinde önceliğini Domenico Berardi olarak belirleyen Lazio, Sassuolo’nun bu oyuncu için oldukça yüksek bir bonservis talep etmesi nedeniyle farklı alternatiflere yönelirken, bonservisi elinde olan Zaha en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kısa sürede geleceğine ilişkin kararını vermesi beklenen Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 27 Premier Lig karşılaşmasına yedi gol ve iki asist sığdırmıştı.