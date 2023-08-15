Son dönemde adı sıklıkla Türk takımlarıyla da anılan Merih'in yeni rotası açıklandı.

Uzun yıllardır Avrupa'da futbol hayatını sürdüren Merih Demiral, yeni bir serüvene yelken açtı. Türk stoperin yeni takımı resmen açıklandı.

Yeni rotası açıklandı

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Merih Demiral transferinde sürpriz bir anlaşma gerçekleşti. Merih'in yeni adresi, bu yaz birçok süperstarın gittiği Suudi Arabistan oldu. Merih Demiral, yeni sezonda Al Ahli forması giyecek.

Anlaşma yapıldı

Al Ahli, hem Atalanta hem de milli oyuncu ile anlaşma sağlamış durumda. Bu transfer karşılığında Atalanta'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenecekken Merih Demiral da oldukça yüksek bir yıllık ücret kazanacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski'yi de kadrosunda bulunduran Al Ahli; bu yaz transfer döneminde Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi süperstarları kadrosuna katmıştı.

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En çok kazanan Türk

Merih Demiral, yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzlayacak. Milli yıldızın kazanacağı yıllık ücret ise dudak uçuklatacak cinsten... Merih Demiral, yeni takımından senelik 11 milyon Euro ücret alacak.