Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Galatasaray cevabı şok etti! Transferde sürpriz gelişme

Fenerbahçe, transferin son gününde forvet takviyesi yapmak için milli yıldız için nabız yokladı. Ancak, genç oyuncudan gelen cevap Sarı-Lacivertli kurmayları şoka uğrattı.

Kanarya'nın kış transfer sezonunun son gününde Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer etme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Ne söylendi?

Takvim'de yer alan habere göre, bu görüşmede ilginç diyaloglar ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Deniz Gül'ün menajerini aradı ve 21 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu. Deniz Gül'ün menajerinin ise, Fenerbahçe'ye, "Bu çocuk Galatasaraylı, başka yerde oynamaz." dediği vurgulandı.

Fenerbahçe, gelen bu cevabın ardından genç oyuncunun transferini rafa kaldırdı.

Deniz Gül, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemindeydi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda milli futbolcu için yeniden hamle yapmayı hedefliyor.

Performansı

Portekiz ekibi Porto'da bu sezon 25 maçta süre bulan milli futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki Deniz Gül'ün, güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak dikkat çekiyor.