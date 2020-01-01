Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor forması giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

Transferde hız kesmeyen , Fraport-TAV 'dan Nazım Sangare'yi de renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.

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Fenerbahçe Kulübü'nden transferin mali detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmese de, Fraport-TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bize Nazım Sangare için bize 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay teklif etti, biz de bu teklifi kabul ettik." şeklinde konuşmuştu.

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Nazım Sangare, 2017 yazında Osnabrück'ten transfer olduğu Antalyaspor forması altında çıktığı 81 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

Öte yandan Nazım Sangare, sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde yaptığı 13. transfer oldu.