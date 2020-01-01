Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı
Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi de renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden transferin mali detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmese de, Fraport-TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bize Nazım Sangare için bize 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay teklif etti, biz de bu teklifi kabul ettik." şeklinde konuşmuştu.
Nazım Sangare, 2017 yazında Osnabrück'ten transfer olduğu Antalyaspor forması altında çıktığı 81 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.
Öte yandan Nazım Sangare, sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde yaptığı 13. transfer oldu.