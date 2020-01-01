Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başladı

Sarı Lacivertliler, Kosovalı golcünün transferi için İtalyan ekibiyle görüşmeye başladığını resmen açıkladı.

'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertli ekip yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'nin 'ya transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."

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Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 15 gol atmış 5 de asist yapmıştı.