Fenerbahçe, Mostafa Mohamed için teklifte bulundu
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AA
Fenerbahçe, Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.
El Nahar TV'nin iddiasına göre, sarı-lacivertli ekip 22 yaşındaki santrfor için Zamalek'e 2.5 milyon euro'luk bir teklif sundu ve gelecekteki olası bir satıştan yüzde 5'lik pay önerdi. Fakat Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final maçları öncesinde yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Zamalek bu teklifi reddetti.
Kanalın haberinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi içerdiği iddia edilen belge de yer aldı.
Mostafa Mohamed, 2019-20 sezonunda Zamalek formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol attı.