Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı

Belçikalı yıldız, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasında bir gün sonra Michy Batshuayi transferini bitirdi.

Sarı-lacivertliler, Belçikalı forveti sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a getiriyor.

Batshuayi'nin Nottingha Forest'a transferi 31 Ağustos gecesi son anda iptal olmuştu.

Fenerbahçe ne söyledi?

Sarı-lacivertli kulüpten cuma günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Michy Batshuayi’nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."

Michy Batshuayi bu sezon kaç kez Chelsea forması giydi?

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giyen Belçikalı golcü, bu sezon Chelsea'nin oynadığı hiçbir resmî maçta kadroda yer almadı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Batshuayi, siyah-beyazlı forma ile 42 maça çıktı, 14 gol ve beş asist ile oynadı.