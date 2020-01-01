Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

Sarı lacivertli ekip, 33 yaşındaki santrforun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

, geçtiğimiz sezonun başında 'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki santrfor Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.

Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.



Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe forması ile Süper Lig ve Ziraat Kupası maçları olmak üzere toplamda 19 kez sahaya çıkan Mevlüt Erdinç, 4 gollük katkı sağlamayı başardı.