Fenerbahçe

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

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AA
Sarı lacivertli ekip, 33 yaşındaki santrforun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki santrfor Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.

Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

    Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

    Fenerbahçe forması ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere toplamda 19 kez sahaya çıkan Mevlüt Erdinç, 4 gollük katkı sağlamayı başardı.

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