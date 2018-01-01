Fenerbahçe, Mario Pasalic'i kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe'nin bonservisi Chelsea'de olan, Atalanta'da kiralık olarak oynayan Mario Pasalic ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın istediği çok yönlü 10 numarayı, Atalanta’da buldu.

Star' da yer alan habere göre; bonservisi Chelsea’de olan ve İtalyan kulübünde kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic için sarı-lacivertliler zemin yoklamaya başladı. 23 yaşındaki oyuncunun hem hücumda iyi bir silah, hem de savunma yönü güçlü bir futbolcu olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Chelsea’den kiralanan Hırvat oyuncu, 15 kez lig ve 4 defa Avrupa Ligi eleme karşılaşmasında görev yaptı, 2 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ancak istikrarlı olarak ilk 11’de forma giyme şansı bulamadı ve özellikle ilk devrenin son bölümünde sürekli yedek kalarak ancak son dakikalarda şans bulabildi.

Hırvat futbolcu, Fenerbahçe’de oynamaya sıcak bakarken, sarı-lacivertliler hem Atalanta'yla hem de oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea'yle anlaşmak zorunda. İngilizler, yarım sezonluk bölüm için sorun çıkarmadığı ancak gelecek sezon konusunda haziran ayında görüşme talep ediyor. Atalanta ise transferin gerçekleşmesi için Chelsea’ye ödediği 1 milyon euro'yu istiyor.